Apple Watch Ultra : tous les bracelets restent compatibles

L'Apple Watch Ultra dévoilée hier soir est nettement plus grosse que les autres modèles avec un boîtier de 49 mm, contre 45 mm pour le grand modèle d'Apple Watch Series 8. Pour sa nouvelle montre haut de gamme, Apple a d'ailleurs créé trois nouveaux modèles de bracelets spécifiquement prévus pour le sport qui sont disponibles à l'unité : le bracelet Boucle Alpine à 99 € , le bracelet Boucle Trail à 99 € et le bracelet Océan à 99 € Ces dernières semaines, les rumeurs doutaient de la compatibilité de ces bracelets avec les anciens modèles. Il n'en est finalement rien : sur son site, Apple indique que les bracelets de l'Apple Watch Ultra peuvent bien être utilisés sur les autres modèles d'Apple Watch de 44 et 45 mm. À l'inverse, tous les autres bracelets initialement prévus pour les Apple Watch classiques de 44 et 45 mm peuvent bien être utilisés sans problème sur l'Apple Watch Ultra. Le doute est maintenant dissipé !