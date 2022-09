Apple met fin à l'Apple Watch Nike, mais pas aux bracelets et cadrans

Depuis 2016 avec l'Apple Watch Series 2, Apple entretenait un partenariat avec Nike pour une édition spéciale de ses différentes générations d'Apple Watch, avec des cadrans et des bracelets spécifiques mais également la gravure du logo de Nike à l'arrière de la montre. Six ans plus tard, l'Apple Watch Nike n'est finalement plus proposée depuis la présentation de la gamme d'Apple Watch Series 8 hier soir.Le partenariat entre Apple et Nike n'est pas fini pour autant : sur son site web , Apple annonce que les cadrans développés avec Nike sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs, y compris sur les anciennes gammes d'Apple Watch. Seul pré-requis : la compatibilité de l'Apple Watch avec watchOS 9 qui sera disponible la semaine prochaine . Apple continue également de vendre des bracelets Sport et Boucle Sport conçus avec Nike sur l'Apple Store.