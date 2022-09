Des proches du fondateur d'Apple lancent la Steve Jobs Archive

Steve Jobs avait été le tout premier invité de la conférence All Things Digital lancée par Kara Swisher et Walt Mossberg en 2003. À l'occasion de la dernière Code Conference de Kara Swisher, Walt Mossberg s'est joint à la fête pour une interview exceptionnelle de trois proches du cofondateur d'Apple : Tim Cook, Jony Ive et Laurene Powell Jobs. L'actuel CEO d'Apple, son ex-designer le plus célèbre et la veuve de Steve Jobs ont annoncé le lancement de la Steve Jobs Archive , qui prend la forme d'un site web regroupant différents documents historiques relatifs à Steve Jobs.Le site s'ouvre sur un e-mail que Steve Jobs s'était lui-même envoyé, en 2010, dans lequel il décrit sa vision de la vie et des gens qui l'entourent. Il y a ensuite une sélection de vidéos (dont le célèbre discours de Stanford) et d'extraits audio, encore maigre mais qui est amenée à s'étoffer.On n'en sait pas plus pour le moment : un compte Twitter a été mis en place pour ne rien rater des futurs ajouts.