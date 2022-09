Tim Cook refuse d'intégrer RCS à Messages

Apple va-t-elle finir par implémenter le standard RCS à la messagerie de ses produits ? Si on en croit les déclarations de Tim Cook lors de la conférence Code qui se tenait hier soir et qui nous sont rapportées par The Verge , ce n'est tout cas pas pour tout de suite., estime-t-il. À une journaliste qui se plaignait de ne pouvoir envoyer des vidéos à sa mère sans avoir à passer par une application tierce, faute d'interopérabilité entre iMessage et RCS, Tim Cook a tenté l'humour :

Photo via The Verge

Le format RCS, qui succède au bon vieux SMS, permet de transmettre des données très variées, de la simple photo à l'appel vidéo en passant par l'envoi de fichiers et le partage de localisation, tout en permettant les conversations de groupe, le fonctionnement en Wi-Fi, les notifications de lecture ou encore le chiffrement. L'ensemble de l'industrie espère qu'Apple adopte ce standard, à commencer par Google qui est allé jusqu'à lancer une campagne de publicité pour promouvoir le RCS et pointer Apple du doigt. Pour les utilisateurs, le salut pourrait venir de l'Union européenne et de sa législation sur les marchés numériques (DMA) qui doit obliger à une interopérabilité entre les grands services de messagerie.