Et si l'iPhone 14 se connectait aux satellites de Starlink ?

Suite à la présentation de l'iPhone 14 ce mercredi, Globalstar a officialisé son partenariat avec Apple qui devient son principal client : 85% de ses capacités actuelles et futures seront allouées au service d'urgence de l'iPhone 14. Globalstar ne dispose que de 48 satellites en orbite basse et la question de la montée en puissance se pose : Apple pourra-t-elle proposer son service en dehors de l'Amérique du Nord avec ce seul partenaire ?Interrogé sur le sujet par un internaute, Elon Musk a hier confirmé la tenue de discussions entre Apple et SpaceX :La flotte de Starlink compte à ce jour plus de 3 000 satellites.Comme toujours avec Elon Musk, il faut prendre cette déclaration avec le plus grand recul. Le mois dernier, T-Mobile et Starlink ont annoncé un partenariat pour un service de connexion satellitaire pouvant être accroché par le biais de la 5G. Mais selon le patron de SpaceX, l'émulation de la 5G par satellite reste moins efficace qu'une connexion directe comme celle de l'iPhone 14.