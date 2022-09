Une segmentation encore accrue avec la gamme d'iPhone 15 ?

Apple veut favoriser la vente de ses smartphones haut de gamme et augmenter son panier moyen. Pour cela, les ingénieurs de Cupertino ont choisi de faire stagner les modèles de la gamme classique au profit de la gamme Pro. Cette année, c'est en effet la première fois qu'un nouveau modèle d'iPhone n'est pas équipé de la dernière puce en date : alors que l'iPhone 14 Pro est passé à la puce Apple A16, l'iPhone 14 classique se contente de la puce Apple A15 de l'année dernière. Selon Ming-Chi Kuo , Apple va poursuivre cette façon de faire avec sa gamme d'iPhone 15 en 2023 : seul l'iPhone 15 Pro aurait droit à la puce Apple A17, alors que l'iPhone 15 hériterait de la puce Apple A16.

Rebondissant sur le sujet, Mark Gurman affirme qu'Apple prévoirait un « iPhone 15 Ultra », qui repousserait les limites matérielles et tarifaires.

L'analyste ajoute qu'Apple pourrait même accroître la segmentation avec une stratégie controversée : mieux équiper les modèles les plus grands. Selon Ming-Chi Kuo, cela pourrait notamment toucher les appareils photos : le futur objectif périscopique pourrait ainsi être une exclusivité de l'iPhone 15 Pro Max de 6,7". Et tant pis si certains préfèrent les diagonales d'écran plus modestes...Les rumeurs au sujet de la gamme de l'année prochaine n'évoquent pour l'instant que deux évolutions : le téléobjectif périscopique de l'iPhone 15 Pro, et la transition du connecteur Lightning vers le standard USB-C . Évidemment, la liste va s'étoffer au fil des mois.