Les précommandes de l'iPhone 14 et des AirPods Pro 2 sont lancées

Deux jours après la présentation de l'iPhone 14 , les précommandes des nouveaux smartphones d'Apple viennent d'être lancées sur l'Apple Store ainsi que chez les revendeurs comme Amazon Darty ou CDiscount , et les opérateurs comme Orange SFR et RED , parfois avec une petite remise avec ou sans forfait. Les AirPods Pro 2 présentés ce mercredi sont également disponibles en précommande sur l'Apple Store et les revendeurs comme Darty ou Boulanger

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus

Mise à jour 15:06 :

De nombreux délais ont déjà glissé jusqu'au mois d'octobre.

L'iPhone 14 classique est vendu à partir de 1 019 € et l'iPhone 14 Plus à partir de 1 169 € . L'iPhone 14 Pro est vendu à partir de 1 329 € et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 479 € . Ces nouveaux modèles seront disponibles le vendredi 16 septembre, sauf l'iPhone 14 Plus pour lequel il faudra patienter jusqu'au vendredi 7 octobre. Les AirPods Pro 2 coûtent 299 € et seront disponibles le vendredi 23 septembre.