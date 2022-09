Apple va-t-elle nous faire le coup de l'iPhone 15 Ultra ?

Et si Apple montait encore plus en gamme avec sa série d'iPhone 15 qui sortira l'année prochaine ? Mark Gurman, dont les sources auprès d'Apple sont souvent excellentes, affirme qu'Apple pourrait commercialiser un iPhone 15 Ultra. À l'instar de l'Apple Watch Ultra , ce nouveau modèle serait donc celui de la démesure à la fois matérielle et tarifaire, au-delà de ce qui se fait déjà sur l'iPhone Pro Max.

L'iPhone 14 Pro, en acier

Sans plus de détails à ce stade, on ne peut que spéculer. En terme de design, on peut raisonnablement tabler sur l'utilisation d'un châssis en titane, un métal résistant qui est nettement plus léger (et plus cher) que l'acier. Ce gain de poids pourrait par exemple permettre d'accroitre l'épaisseur du téléphone pour y loger une batterie plus capacitaire, et pourquoi pas ne plus avoir de protubérance pour les appareils photos — ce qui collerait avec l'arrivée d'un téléobjectif périscopique . On peut également imaginer un écran plus grand, des marges réduites autour de la dalle, l'intégration de Face ID sous l'écran, de nouvelles optiques, de nouveaux capteurs et fonctionnalités inédites...