Apple a aussi augmenté le prix des AirTags

Apple a profité de la présentation de l'iPhone 14 ce mercredi pour augmenter certains de ses tarifs. Il y a une hausse que nous n'avions pas remarquée jusqu'ici : les AirTags sont passés de 35 € à 39 € l'unité et de 119 € à 129 € le pack de quatre. Comme pour les autres hausses, les États-Unis ne sont pas concernés par cette augmentation de prix qui est due à la faiblesse du cours de l'euro.La bonne nouvelle, c'est que cette hausse n'a pas encore été répercutée par les revendeurs. Vous pouvez ainsi obtenir l'AirTag à l'unité à 35 € chez Amazon Darty et Boulanger , et il y a même une promo sur le pack de quatre AirTags à 112 € chez Amazon