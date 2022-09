Les coûteuses réparations de l'Apple Watch Ultra

L'Apple Watch Ultra représente un budget certain : elle coûte 999 € dans sa configuration unique avec un boîtier en titane de 49 mm. Elle se destine aux aventuriers avec un design qui est plus robuste que celui de l'Apple Watch Series 8, mais elle n'est évidemment pas incassable. Suite à la présentation de ce nouveau modèle, Apple a ainsi publié les frais de réparation sur son site web et ils sont particulièrement salés. Il y a seulement deux tarifs : 129 € pour la batterie et 619 € pour tout autre dommage qu'il s'agisse du châssis, de l'écran, des boutons, etc.Seul moyen d'échapper aux 619 € en cas de dommage accidentel : opter pour l'assurance d'AppleCare+ à l'achat de la montre. AppleCare+ pour l'Apple Watch Ultra est à 119 € pour deux ans ou à 5,99 € par mois (jusqu'à cinq ans). Avec AppleCare+, c'est une franchise qui s'applique en cas de dommage et elle est de 75 €. Chacun fera ses petits calculs en fonction des risques encourus par sa montre lors de son activité sportive favorite...