Une septième bêta pour macOS Ventura

Une septième version bêta de macOS Ventura a été mise à la disposition des développeurs hier soir. On ne décèle pas d'évolution particulière en terme de fonctionnalités : les ingénieurs de Cupertino s'attachent à corriger un maximum de bugs en vue de la sortie qui se rapproche inexorablement. Alors que la version finale d'iOS 16 sortira ce lundi , Apple se laisse un peu plus de temps pour macOS Ventura qui ne sera pas lancé avant le mois d'octobre.C'est la fonctionnalité Stage Manager , encore pleine de bugs, qui semble donner du fil à retordre aux développeurs d'Apple. C'est a priori pour cette raison qu'Apple a retardé la sortie d'iPadOS 16 , qui intègre aussi Stage Manager et qui sortira directement en version 16.1 le mois prochain.