Les capacités des batteries de la gamme d'iPhone 14

iPhone 14 : 3 279 mAh

iPhone 14 Plus : 4 325 mAh

iPhone 14 Pro : 3 200 mAh

3 200 mAh iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh

iPhone 13 mini : 2 406 mAh

iPhone 13 : 3 227 mAh

iPhone 13 Pro : 3 095 mAh

iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh

Apple ne précise pas quelles sont les capacités des batteries utilisées sur ses nouveaux modèles d'iPhone, mais le site MacRumors est parvenu à obtenir l'information au sein d'un enregistrement légal réalisé en Chine. On apprend ainsi que les nouvelles batteries utilisées par Apple sont plus capacitaires que sur la gamme d'iPhone 13, à l'exception de l'iPhone 14 Pro Max qui est en très léger recul. Voici les capacités de batterie de la gamme d'iPhone 14 :Et voici, à titre de comparaison, les capacités de batterie de la gamme d'iPhone 13 :

Photo par MacRumors

Pour l'iPhone 14, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro Max, Apple affirme que ces trois modèles offrent une heure d'autonomie de plus que leur prédécesseurs en lecture de vidéos. Ce sont bien sûr des estimations, le résultat réel pouvant varier selon les usages. Pour ce qui est de l'iPhone 14 Pro Max, c'est en tout cas le signe que certains composants utilisés sont moins consommateurs : c'est sans doute le cas de la puce Apple A16 gravée plus finement, du nouveau modem 5G fourni par Qualcomm, ou encore du nouvel écran OLED.