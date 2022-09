Des incidents illimités pour AppleCare+

Petite nouveauté de la rentrée qui intéressera les utilisateurs les plus maladroits : la police d'assurance AppleCare+ a été mise à jour pour supprimer la limite de deux dommages accidentels par an pendant la période de couverture. Les incidents pris en charge sont désormais illimités, bien sûr à condition de s'acquitter de la franchise comme toujours. Les clients actuels ont d'ailleurs reçu un e-mail les prévenant que leur contrat était mis à jour pour qu'ils puissent également bénéficier de cette condition plus avantageuse.Ce changement intervient dans un contexte de hausse de prix pour Apple Care+, alors que les tarifs de l'iPhone ont également augmenté dans la zone euro. Pour un iPhone 13 ou 14 par exemple, le tarif est maintenant de 179 € pour une couverture de deux ans, soit 10 € de plus qu'auparavant. La franchise reste en revanche de 29 € pour un dommage touchant l'écran et de 99 € pour tout autre incident.