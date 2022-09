Une mise à jour a minima pour les prochains MacBook Pro ?

Le passage aux puces Apple M2 Pro et M2 Max serait l'une des principales nouveautés de la prochaine génération de MacBook Pro 14,2" et 16,2", selon Ming-Chi Kuo . L'analyste rejoint ainsi Mark Gurman, autre grand nom du secteur, qui prévenait le mois dernier que les évolutions de cette prochaine gamme seraient sans doute très limitées, sans changement dans le design.Selon Ming-Chi Kuo, la production de masse de ces nouveaux modèles débuterait au quatrième trimestre. Pour l'instant, on ne sait pas si ce serait suffisamment tôt pour une présentation lors du prochain Apple Event attendu d'ici novembre, ou s'il faudrait attendre le début de l'année prochaine. Il est aussi possible qu'Apple présente ses nouveaux modèles sans qu'ils ne soient disponibles dans l'immédiat.

Visuel par MacRumors

Les puces M2 Pro et M2 Max devraient sans surprise offrir un surplus de puissance et des coeurs supplémentaires. Selon Mark Gurman, la puce M2 Max embarquerait 12 coeurs de CPU et de 38 coeurs de GPU, contre 10 coeurs de CPU et 32 coeurs de GPU pour la puce M1 Max. La grande inconnue concerne la finesse de gravure : le fondeur d'Apple, TSMC, pourrait passer de 5 nanomètres à 4 voire à 3 nanomètres, ce qui pourrait permettre de gagner en autonomie, mais ce n'est absolument pas certain Si vous avez l'intention de vous équiper d'un MacBook Pro 14,2" ou 16,2", il devient donc intéressant d'attendre mais sans certitude sur la date de sortie. Il est également probable que les futurs modèles soient vendus plus cher en France, Apple ayant commencé à adapter ses tarifs à la faiblesse du cours de l'euro. Si vous souhaitez investir sans attendre, sachez qu'il y a régulièrement de petites offres promotionnelles chez les revendeurs