Apple voudrait toujours un abonnement pour ses produits

Apple planche toujours sur une formule d'abonnement qui permettrait à ses utilisateurs de profiter de ses produits sans avoir à débourser de sommes trop importantes d'un seul coup, selon les informations de Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste avait déjà parlé de cet abonnement au printemps dernier, évoquant alors un lancement possible dès la fin de cette année ; ce serait toujours dans les tuyaux, et même, mais la date de lancement serait incertaine. Il est question d'une intégration à l'offre Apple One , qui gagnerait donc de nouvelles tranches tarifaires selon les produits inclus.Selon Mark Gurman, il ne s'agirait pas d'une formule permettant de s'offrir un produit en 12 ou 24 mois : la somme mensuelle ne serait pas forcément plus avantageuse — cela reste à déterminer — mais il y aurait en revanche la possibilité de changer d'appareil lorsque les gammes sont renouvelées. Cette formule aurait été pensée pour l'iPhone, mais elle pourrait sans problème s'appliquer à d'autres produits comme l'iPad, l'Apple Watch ou même le Mac.