Les AirPods Pro 2, le Bluetooth 5.3 et le LC3

Les AirPods Pro de seconde génération présentés par Apple la semaine dernière sont les premiers à embarquer la puce Apple H2, qui a la particularité de prendre en charge le Bluetooth 5.3. Cette nouvelle norme apporte notamment la compatibilité avec le Bluetooth LE Audio et le(LC3). Ce codec permet de transmettre sans fil un son plus fidèle dans une bande passante réduite : il est donc possible d'augmenter la qualité des morceaux pris en charge par les AirPods Pro de seconde génération.Ces derniers mois, il a beaucoup été question d'une prise en charge par les AirPods Pro 2 du format Lossless Audio (sans perte) d'Apple Music. Étonnamment, Apple n'a pas fait la moindre annonce sur le sujet lors de la présentation des nouveaux AirPods Pro. Pourtant, le matériel nécessaire semble bien en place. Même chose du côté de l'iPhone 14 qui prend bien en charge le Bluetooth 5.3.En juin, un développeur bidouilleur avait réussi à activer la prise en charge du codec LC3 sur les AirPods Max : la lecture n'a pas pu fonctionner car le casque n'est pas compatible avec le Bluetooth 5.2 (la version minimale pour la prise en charge du LC3), mais cela nous a apporté la preuve que cette nouveauté était bien en préparation dans les laboratoires de Cupertino.Faute de déclaration officielle d'Apple sur le sujet, on ne peut pour l'instant que spéculer. Peut-être Apple attend-elle une plus large compatibilité de ses produits, notamment des Macs et du HomePod, avec le Bluetooth 5.3 ? S'il n'y a aucune contre-indication matérielle, Apple pourrait en tout cas apporter cette prise en charge par une future mise à jour logicielle. Affaire à suivre...