Des ventes décevantes pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ?

Seulement deux jours après sa présentation , Apple a lancé les précommandes de la gamme d'iPhone 14 vendredi. Si les délais de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max ont rapidement explosé, dépassant les quatre semaines d'attente pour les références les plus populaires, c'est beaucoup moins le cas de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus qui peuvent pour la plupart toujours être obtenus au jour du lancement.Selon Ming-Chi Kuo , les ventes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus auraient été inférieures aux prédictions d'Apple : ils ne représenteraient que 45% des ventes sur le week-end de lancement et Apple pourrait rapidement prendre la décision de réduire la production de ces modèles si la tendance se confirme. L'iPhone 14 Plus, premier grand modèle de 6,7" dans la gamme classique, se vendrait encore moins que l'iPhone 13 mini l'année dernière !Bien sûr, les consommateurs avides de nouveautés sont plus susceptibles de se ruer sur les modèles de la gamme Pro que sur ceux de la gamme classique qui s'adressent à un public moins technophile qui sera moins sujet à l'achat compulsif. Avec sa gamme d'iPhone 14, Apple a fait le choix d'une segmentation plus marquée que d'habitude, notamment en n'intégrant pas la toute dernière puce Apple A16 à ses modèles classiques. C'était l'assurance d'un engouement tout relatif au lancement, mais Apple aurait donc sous-estimé l'impact sur les ventes des modèles classiques. Il est en revanche trop tôt pour savoir dans quelle mesure ce désintérêt de la gamme classique profite aux ventes de la gamme Pro, plus onéreuse, et confirme alors Apple dans ses choix stratégiques...