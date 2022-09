iOS 16 est disponible pour tous !

La grande nouveauté d'iOS 16 concerne l'écran de verrouillage de l'iPhone : il est enfin personnalisable, avec de multiples options de polices et de couleurs, de nouveaux fonds d'écran dynamiques et même des widgets qui permettent d'afficher certaines infos qui pourront donc être consultées sans avoir à déverrouiller le téléphone. Les notifications, qui peuvent désormais offrir du contenu dynamique, se retrouvent sur le bas de l'écran.Bien d'autres évolutions sont au programme de cette nouvelle version majeure d'iOS. Il y a notamment de nouveaux filtres dans la fonctionnalité Concentration, la possibilité d'éditer un iMessage, de programmer un e-mail ou d'annuler son envoi, le détourage automatique dans les images, fonctionnalité Texte en direct appliquée aux vidéos, les étapes dans les itinéraires de Plans, une refonte de l'application Maison... Vous pouvez retrouver l'intégralité des changements sur le site d'Apple . À noter que la photothèque partagée iCloud sera lancée plus tard cet automne.

Résumé des principales nouveautés d'iOS 16

Mise à jour 19:31 :

Apple a également sorti iOS 15.7 avec des correctifs de sécurité pour les utilisateurs qui ne veulent ou ne peuvent pas passer sous iOS 16.

Pour ce qui est de la compatibilité, iOS 16 n'est pas disponible pour tous les utilisateurs d'iOS 15 : l'iPhone SE de première génération n'est plus pris en charge, tout comme l'iPhone 6s, l'iPhone 7 et l'iPod touch. Pour en profiter, il vous faut ainsi un iPhone 8 ou ultérieur, et un iPhone SE de seconde génération ou ultérieur.Avant de vous lancer dans l'installation d'iOS 16 sur votre iPhone, n'oubliez pas de réaliser une sauvegarde de vos données. Pour ce faire, vous devez connecter votre iPhone à votre ordinateur puis déclencher une synchronisation avec iTunes ou le Finder, ou réaliser une sauvegarde directement sur iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant). Pour ensuite installer iOS 16, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.