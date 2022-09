Apple Watch : watchOS 9 est disponible !

Un peu plus de trois mois après sa présentation, watchOS 9 est enfin disponible pour les utilisateurs d'Apple Watch ! Cette nouvelle version du système de la montre connectée d'Apple apporte comme d'habitude de nouveaux cadrans et des complications plus riches, avec plus d'options de personnalisation. Il y a également de nouvelles données, de nouvelles vues et la prise en charge du multi-sport dans l'app Exercices, les phases de sommeil dans l'app Sommeil, une nouvelle fonctionnalité d'historique des fibrillations auriculaires, la nouvelle app Traitements pour suivre ses prises de médicaments, une refonte du Calendrier, et bien d'autres évolutions un peu partout dans le système : vous pouvez retrouver la présentation des différentes nouveautés sur cette page

Les principales nouveautés de watchOS 9

watchOS 9 est compatible avec l'Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs : trop à la traîne techniquement, l'Apple Watch Series 3 restera sous watchOS 8. Comme pour toutes les mises à jour, vous trouverez watchOS 9 dans l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone. Pour l'installation, la montre doit disposer d'au moins 50% de batterie et être placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone.