Apple TV : tvOS 16 est disponible

Dans la foulée du lancement d'iOS 16 et de watchOS 9 , une mise à jour logicielle est également disponible pour les utilisateurs d'Apple TV avec tvOS 16. Cette nouvelle version du système de l'Apple TV n'apporte pas beaucoup de nouveautés ; elle n'avait même pas eu droit à une présentation lors de la WWDC il y a trois mois. Il y a tout de même quelques petites évolutions comme la prise en charge des manettes de Joy-Con et Switch Pro de Nintendo, la prise en compte les données de mouvement de l'Apple Watch pour créer des entraînements personnalisés sur l'Apple TV, des améliorations de la gestion des multi-utilisateurs avec l'intégration des profils dans un trousseau partagé, la prise en charge du HDR10+, ou encore la prise en charge des diverses évolutions d'iOS 16 et de watchOS 9.Comme toujours, vous pouvez retrouver tvOS16 directement sur votre Apple TV dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.