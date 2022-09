Apple lance Safari 16 sur macOS Monterey et Big Sur

Safari 16 vous apporte une sécurité renforcée, de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités, notamment :

• Les pages de démarrage des groupes d’onglets vous permettent d’ajouter des images en fond d’écran ainsi que des pages favorites à chaque groupe d’onglet.

• Les onglets épinglés des groupes d’onglets vous permettent d’épingler les sites web fréquemment consultés pour chaque groupe d’onglets.

• Les onglets situés dans la barre latérale vous présentent vos onglets ouverts sous forme de liste.

• Les réglages que vous avez définis pour certains sites web sont désormais synchronisés sur tous vos appareils.

• La modification des mots de passe robustes vous permet d’ajuster ces derniers afin qu’ils répondent aux critères de certains sites web en matière de mots de passe.

En plus de macOS 12.6 et de ses correctifs de sécurité, une importante mise à jour de Safari est disponible pour les utilisateurs de macOS Monterey et Big Sur ce soir. Safari 16 est en effet de sortie avec de multiples nouveautés, qui seront également lancées sur macOS Ventura lors de sa sortie le mois prochain. Cette nouvelle version du navigateur d'Apple est accessible dans les Préférences Système, section Mise à jour de logiciels.Voici les nouveautés de Safari 16 décrites directement par Apple :