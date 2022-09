iOS 16 : Clean Energy Charging va recharger l'iPhone au bon moment

Dans son communiqué de presse annonçant la sortie d'iOS 16 hier soir, Apple a évoqué une nouvelle option qui n'avait jamais été mentionnée jusqu'ici : la fonctionnalité Clean Energy Charging qui sera déployée avec une prochaine mise à jour d'iOS cet automne. L'idée est simple : ne recharger l'iPhone qu'aux heures creuses et ainsi favoriser l'usage d'énergie renouvelable.On ne sait pas si cette fonctionnalité consiste simplement à attendre l'heure de la nuit qui est statistiquement la plus propice, ou s'il s'agit d'un réglage un peu plus complexe qui va s'adapter en temps réel à la charge du réseau électrique. Apple annonçant une disponibilité uniquement aux États-Unis, c'est peut-être cette seconde option qui nécessitera un travail d'adaptation pour un lancement à l'international.