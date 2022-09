Apple Watch : un processeur inchangé pour la puce Apple S8

Apple n'a pas évoqué d'évolution particulière dans la puissance de la puce Apple S8 embarquée dans ses nouvelles montres , et c'est pour une bonne raison : le processeur n'a pas changé par rapport aux deux précédentes générations. Comme le note MacRumors , la puce S8 embarque toujours le processeur T8301 déjà utilisé sur les Apple Watch Series 7 et Series 6. La puce S8 dans sa globalité est en revanche bien en progrès, notamment avec les nouveaux accéléromètre et gyroscope.Il est possible qu'Apple n'ait pas ressenti le besoin de faire évoluer le processeur de l'Apple Watch, déjà suffisamment puissant pour les différentes applications de sa montre connectée. Il semble en revanche probable qu'un nouveau processeur soit enfin mis en place l'année prochaine avec la puce Apple S9 de l'Apple Watch Series 9, ne serait-ce que pour profiter d'une gravure plus fine de la part de TSMC qui sera synonyme d'autonomie accrue.