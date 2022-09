Réparation : la batterie et l'écran des iPhone 14 coûtent plus cher

Suite à l'ouverture des précommandes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro , Apple a publié les tarifs des réparations de ses nouveaux modèles. Tout comme les tarifs de la gamme d'iPhone 14 sont en hausse, ceux des réparations le sont aussi. Pour la batterie, on passe ainsi de 75 € pour la gamme d'iPhone 13 à 119 € pour la gamme d'iPhone 14, quel que soit le modèle. Pour l'écran, on reste à 338,99 € pour la dalle de l'iPhone 14 qui n'a pas évolué, puis on passe à 405 € sur l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro (au lieu de 338,99 € sur l'iPhone 13 Pro) et à 489 € sur l'iPhone 14 Pro Max (au lieu de 405 € sur l'iPhone 13 Pro Max).Notez qu'Apple propose également la réparation du verre arrière, ce qui n'est pas le cas sur la gamme d'iPhone 13. Cela coûte cependant une petite fortune : 199 € pour l'iPhone 14, 229 € pour l'iPhone 14 Plus, 599 € pour l'iPhone 14 Pro et 669 € pour l'iPhone 14 Pro Max. Pour les appareils photos arrières, le remplacement coûte 199 € pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus (comme sur l'iPhone 13), et 259 € pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max (au lieu de 229 € sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max). Pour tout autre dommage qui nécessiterait le remplacement du téléphone, comptez 659 € pour l'iPhone 14 (539 € pour l'iPhone 13), 729 € pour l'iPhone 14 Plus, 799 € pour l'iPhone 14 Pro et 859 € (659 € pour l'iPhone 13 Pro) pour l'iPhone 14 Pro Max (729 € pour l'iPhone 13 Pro Max).Comme toujours, ces frais peuvent être évités avec le contrat d'assurance AppleCare+ qui établit alors une franchise de 29 € pour l'écran ou le dos en verre, et de 99 € pour tout autre dommage accidentel. D'une durée de deux ans ou payé mensuellement, le contrat coûte 179 € (ou 8,99 € par mois) pour l'iPhone 14, 219 € (ou 10,99 € par mois) pour l'iPhone 14 Plus, et 249 € (ou 12,49 € par mois) pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.