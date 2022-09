iOS 16 : le pourcentage de la batterie pas pour tous les iPhone

Avec iOS 16 qui est sorti hier soir , Apple a rétabli l'affichage du pourcentage de charge de la batterie sur la barre de statut de l'iPhone : activé par défaut, ce nouveau réglage remplace le visuel de la batterie qui se vide progressivement par l'affichage du pourcentage. On peut retrouver l'ancien comportement en désactivant l'option dans Réglages > Batterie > Pourcentage de la batterie.Lorsque cette fonctionnalité est apparue dans une version bêta d'iOS 16 , elle n'était pas disponible sur tous les modèles d'iPhone. C'est toujours le cas avec la version finale d'iOS 16 et Apple a officialisé l'information sur son site web : l'affichage du pourcentage est absent sur les iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini et iPhone 13 mini. Aucune explication technique n'a été donnée.