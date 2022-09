Une batterie 76% plus capacitaire sur l'Apple Watch Ultra

L'Apple Watch Ultra embarque une batterie de 542 mAh, selon un dépôt légal d'Apple repéré par le site MySmartPrice . C'est une augmentation de 76% par rapport à la batterie de l'Apple Watch Series 8 de 45 mm, qui pointe à 308 mAh comme sur l'Apple Watch Series 7. On apprend également que l'Apple Watch Series 8 de 41 mm dispose d'une batterie de 282 mAh, en très léger recul par rapport au modèle de 284 mAh de l'Apple Watch Series 7 ; une différence aussi faible ne devrait pas se ressentir au quotidien, et elle est sans doute contrebalancée par des progrès réalisés sur la consommation d'autres composants.Apple promet sans surprise une grande autonomie pour l'Apple Watch Ultra, qui devrait pouvoir offrir 36 heures d'usage « normal » et jusqu'à 60 heures avec le futur mode économie d'énergie qui arrivera avec une prochaine mise à jour de watchOS 9. L'Apple Watch Series 8, elle, offre une autonomie de 18 heures en usage « normal » et jusqu'à 36 heures avec le futur mode économie d'énergie.