iPhone 14 Pro : les photos de 48 mpx pèsent très lourd

Le nouvel appareil photo principal de l'iPhone 14 Pro est un grand angle de 48 mégapixels, qui permet donc de profiter d'une résolution quatre fois supérieure à celle des anciens modèles. Si certains pouvaient légitimement craindre une hausse du poids des photos, cela ne sera en réalité pas forcément le cas.Par défaut, l'iPhone 14 Pro va en effet continuer à prendre des photos de 12 mégapixels. Elles seront mieux éclairées grâce à la technique de, qui consiste à utiliser les pixels du capteur par groupes de quatre pour capter plus de lumière, mais pas plus lourdes. Autre cas de figure, iOS 16 va proposer un niveau de zoom 2x qui va seulement utiliser les pixels centraux de ce capteur principal. Là aussi, les clichés obtenus resteront limités à 12 mégapixels et ne seront pas plus lourds : ce sera comme si l'iPhone avait pris une photo de 48 mégapixels et l'avait recadrée pour ne retenir que sa partie centrale.Rassurez-vous, il sera bien possible de prendre des photos de 48 mégapixels avec l'iPhone 14 Pro, comme le montre cette image prise par Sara Dietschy lors de la démonstration presse des nouveaux smartphones d'Apple au Steve Jobs Theater la semaine dernière : pour cela, il faudra activer le format ProRAW. Les photos prises en RAW , sans perte, contiennent beaucoup plus d'informations que les classiques JPG ou HEIF et ce format est donc privilégié par les photographes avant l'édition des photos.À 48 mégapixels, soit 8 064 x 6 048 pixels, les possibilités de recadrage seront accrues. En revanche, le poids s'envole : on comptait déjà 25 Mo par photo en 12 mégapixels, et cela montre à 75 Mo par photo en 48 mégapixels, indique iOS 16 . Cette estimation est fournie à titre indicatif : la photo de 48 mégapixels montrée par Sara Dietschy pèse 80,4 Mo !