Première démo pour le Thunderbolt à 80 Gbit/s

Moins de deux semaines après la présentation par l'USB-IF de l'USB4 Version 2.0 qui doublera ses débits pour passer à 80 Gbit/s, Intel a hier fait la première démonstration d'une nouvelle version de sa connectique Thunderbolt qui sera à son tour capable de monter à 80 Gbit/s, le double de ce que propose le Thunderbolt 4 aujourd'hui. Les journalistes de Tom's Hardware ont dû se contenter d'une démonstration technique, où l'on pouvait effectivement voir un câble au format USB-C transporter des données à 80 Gbit/s via deux lignes Thunderbolt.On ne sait pas si cette prochaine évolution portera le nom de Thunderbolt 5, Intel ayant indiqué ne pas être encore décidé sur la question : il n'est pas impossible que le fondeur opte pour le Thunderbolt 4 Version 2.0 pour mieux coller à la dénomination de l'USB-IF. On ne sait pas non plus quand les premiers contrôleurs seront commercialisés mais ce n'est en tout cas pas pour tout de suite, la technologie n'en étant encore qu'aux tests préliminaires.