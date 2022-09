Les premiers tests de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro

L'iPhone 14 ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 13, et ce n'est pas pour rien : il n'y a pas de nouveauté technique particulière qui justifierait une évolution du design. Les nouveautés techniques sont d'ailleurs assez peu nombreuses et peu significatives, au point que l'iPhone 14 est perçu comme un iPhone 13 amélioré, une sorte d'iPhone 13S si Apple suivait son ancienne nomenclature.En terme de nouvelles fonctionnalités, il y a la détection des accidents que les journalistes ont préféré ne pas tester, et la connexion satellitaire pour les urgences qui ne sera lancée qu'en novembre aux États-Unis et au Canada : ce sont en tout cas deux nouveautés intéressantes sur le principe. La suppression de la carte SIM aux États-Unis est accueillie avec une certaine réserve, notamment en ce qui concerne le passage d'un téléphone Android à l'iPhone et vice-versa : c'est un bon moyen pour forcer les opérateurs à adopter l'eSIM, mais il y aura un temps de transition où tout le monde risque de ne pas être satisfait. Il y a aussi du neuf avec une puce Apple A15 disposant d'un coeur graphique supplémentaire et de 6 Go de RAM au lieu de 4 Go, sans oublier la prise en charge du Bluetooth 5.3 qui est toujours bonne à prendre mais qui ne permet de pas de se démarquer franchement de l'iPhone 13.Les autres évolutions concernent les appareils photos. L'appareil principal, le grand angle, dispose d'un plus grand capteur qui permet d'obtenir de meilleurs résultats lorsque la luminosité est faible : c'est en progrès sans être révolutionnaire. Le nouveau Photonic Engine améliore également le traitement des photos en faible luminosité : c'est assez visible sur l'ultra grand-angle mais beaucoup moins sur le grand angle (il est d'ailleurs difficile de distinguer les progrès du capteur des progrès du Photonic Engine). À l'avant, la nouvelle caméra frontale offre un rendu plus détaillé que sur l'iPhone 13, et des clichés moins sensibles au flou de mouvement ; l'arrivée d'un autofocus est une très bonne nouvelle. En vidéo, le mode Action (stabilisation de l'image) demande visiblement beaucoup de lumière pour fonctionner correctement, ce qui restreint son usage en intérieur. En extérieur, c'est satisfaisant sans être vraiment flagrant.Dans l'ensemble, l'iPhone 14 n'impressionne pas, au point que The Verge conseille plutôt d'acheter un iPhone 13 en promotion à moins de vouloir l'iPhone 14 Plus et son écran de 6,7" qui sera disponible avant octobre et qui n'a pas d'équivalent dans la gamme précédente. Ceux qui veulent des améliorations plus drastiques, ou qui sont plus technophiles, sont plutôt invités à basculer sur l'iPhone 14 Pro.L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max reprennent certaines nouveautés de l'iPhone 14 (détection des accidents, connexion satellitaire, suppression de la carte SIM aux États-Unis) et gagnent quatre principales autres améliorations : la Dynamic Island, l'écran toujours activé, de nouveaux capteurs et la puce Apple A16.Sur ces nouveaux modèles, Apple a abandonné l'encoche qui était présente depuis l'iPhone X. À la place, les capteurs frontaux prennent la forme d'une large pilule dénommée Dynamic Island. Le nom fait jaser, mais le principe est accueilli avec enthousiasme : Apple a en effet changé d'approche en créant non plus un design où l'encoche devait se faire oublier, mais un design où la Dynamic Island est là pour être vue et utile. L'intégration des notifications et des différents indicateur est jugée maligne : c'est comme un nouveau système de widgets même si les interactions sont limitées. Il faudra en revanche un peu de temps pour que certaines applications s'adaptent à ce nouveau système, à la fois pour le prendre en charge dans les cas où cela est pertinent, et pour s'adapter à la hauteur accrue de la barre de statut.Cette Dynamic Island est accompagnée d'un écran plus lumineux, ce qui accentue le contraste ; c'est toujours bon pour une utilisation au soleil, mais il est peut-être plus pertinent d'utiliser l'iPhone 14 Pro en mode sombre. À noter que les deux poinçons de la Dynamic Island peuvent être très visibles lorsqu'ils sont regardés de biais au soleil. La fonctionnalité d'écran toujours activé séduit, mais le manque de personnalisation déçoit : en conservant le fond d'écran même de manière obscurcie, Apple fait un choix qui peut être dérangeant.Grosse nouveauté de cette année, le capteur principal de 48 mégapixels ne produit pas forcément l'effet wahou escompté. Même avec le Photonic Engine qui améliore le traitement des photos en faible luminosité, les améliorations par rapport au grand angle de l'iPhone 13 Pro restent marginales (malgré le pixel binning qui utilise les pixels par groupes de quatre pour créer des clichés de 12 mégapixels mieux éclairés) et les traitements apportés à la photo (réduction du bruit numérique et accentuation de la netteté) sont parfois trop agressifs. La possibilité de travailler en ProRAW sur 48 mégapixels est en revanche une excellente nouvelle pour les utilisateurs avancés, même si c'est au prix de fichiers qui pèsent très lourd . Ce nouveau capteur permet la mise en place d'un zoom 2x utilisant le capteur principal à 12 mégapixels, moins efficace en faible luminosité mais qui offre une intéressante alternative au téléobjectif 3x. À noter un effet de bokeh (flou d'arrière-plan) plus marqué sur ce nouveau capteur plus grand, ce qui peut être appréciable.En vidéo, il n'y a pas d'énormes différences par rapport à l'iPhone 13 Pro. La stabilisation du mode Action est intéressante mais sans être fracassante, et le mode cinématique en 4K est toujours bon à prendre même si cela reste assez gadget. On note une amélioration du téléobjectif en faible luminosité, mais toujours ce fichu problème de réflexion des lumières (lampadaire, phares, etc.) la nuit.Pour ce qui est de la puce Apple A16, on ne perçoit pas la différence au quotidien mais la puce en a sous le pied. Sur Geekbench 5, la puce obtient par exemple un score de 1 875 en monocoeur et de 5 495 en multicoeur, contre 1 725 en monocoeur et 4 722 en multicoeur pour la puce Apple A15 (+16%). C'est un gage de pérennité ! En terme d'autonomie, les testeurs n'ont pas eu le temps de réaliser des mesures complètes mais cela semble a priori plutôt stable par rapport à la génération précédente, même avec l'écran toujours activé — ce n'est en tout cas pas en progrès.L'iPhone 14 Pro inaugure de nouvelles choses et il a de quoi ravir les technophiles. Reste la question d'un achat maintenant alors que d'autres évolutions majeures sont attendues l'année prochaine : rien que l'adoption du standard USB-C et l'intégration d'un téléobjectif périscopique peuvent être des arguments pour attendre un an de plus. Nous avons intégré dans cet articles les vidéos toujours bien réalisées de The Verge. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin avec les vidéos d'autres créateurs intégrées ci-dessous.