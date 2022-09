Des nouveautés pour iOS 16.1 qui entre en version bêta

Quelques jours après la sortie d'iOS 16 ce lundi, la première version bêta d'iOS 16.1 et d'iPadOS 16.1 a été mise à la disposition des développeurs hier soir. Pour iPadOS 16.1, c'est cette version qui permettra aux différents modèles d'iPad de passer à iPadOS 16, dont le développement a pris du retard , le mois prochain. Il va maintenant y avoir plusieurs versions bêtas successives jusqu'à la sortie de la version finale, a priori fin octobre.iOS 16.1 apporte pas mal de petits changements ici et là. On remarque notamment que la personnalisation de l'écran verrouillé évolue encore avec une nouvelle option permettant de modifier directement le fond d'écran de l'écran d'accueil de l'iPhone.iOS 16.1 prend également en charge les accessoires de domotique à la norme Matter, la fonctionnalité Clean Energy Charging qui permet de recharger l'iPhone aux heures creuse (États-Unis seulement) et l'API Live Activities qui permet aux développeurs de créer des notifications dynamiques (suivi d'une livraison, d'un match sportif, etc. Il est également possible de supprimer l'app Cartes et... surprise, iOS 16.1 rétablit l'affichage du pourcentage de la batterie sur tous les iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini et iPhone 13 mini.