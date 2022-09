L'Apple Watch Series 8 et le test impossible

Apple beau avoir lancé trois nouveaux modèles de montres connectées cette année, seule l'Apple Watch Ultra suscite vraiment la curiosité. Avec un nouveau design et plusieurs nouvelles fonctionnalités, ce modèle haut de gamme ne sortira que la semaine prochaine. En attendant, Apple a envoyé à certains journalistes et youtubeurs une Apple Watch Series 8 de démonstration avant sa sortie ce vendredi. Seulement voilà, les nouveautés sont d'une complexité inédite et rendent impossible tout test dans un délai raisonnable.Nos confrères américains de The Verge s'y sont essayés mais ont dû s'avouer vaincus. L'Apple Watch Series 8 n'apporte en effet que deux véritables nouveautés : le capteur de température et deux capteurs améliorés (gyroscope et accéléromètre) pour la détection des accidents. La processeur de la puce S8 est d'ailleurs identique à celui de la puce S7 Le capteur de température ne donne pas de mesure à la demande : pas assez précis pour cela, il se contente de mesurer des tendances et comparer des périodes entres elles. Il peut ainsi donner des indications sur l'évolution de la qualité du sommeil, et il permet de donner rétrospectivement une estimation de la date d'ovulation qui peut être une précieuse aide à la conception. Mais ce n'est pas quelque chose qui se teste en quelques jours : pour l'ovulation, il faut par exemple deux cycles pour que l'Apple Watch Series 8 se lance dans une estimation.Pour ce qui est de la détection des accidents, on comprend bien que le test de cette nouveauté nécessiterait un équipement et une prise de risque démesurés. The Verge s'est amusé à embarquer la montre sur une petite voiture télécommandée qui a subi quelques accidents volontaires dans les allées de la rédaction... Au moins sait-on que la fonctionnalité ne se déclenche pas par, hum, accident : les capteurs sont suffisamment complexes pour ne pas se laisser berner.Le test de The Verge tourne ainsi rapidement à un passage en revue de certaines nouveautés de watchOS 9 qui ne sont pas spécifiques à l'Apple Watch Series 8. Test utile, le nouveau mode d'économie d'énergie a permis à Victoria Song d'atteindre 24 heures d'autonomie — il n'est pas impossible d'atteindre les 36 heures promises par Apple, mais c'est en faisant particulièrement attention.L'Apple Watch Series 8 est intrinsèquement loin d'être sans intérêt : c'est simplement une mise à jour assez mineure par rapport à l'Apple Watch Series 7 qui était déjà une des meilleures montres du marché. La détection de la température ne s'adresse globalement qu'à la moitié de la population, alors que la détection des accidents a également été inclue à l'iPhone 14. Si l'on rajoute la hausse de prix subie en Europe, il est difficile de conseiller l'achat de ce nouveau modèle à moins d'avoir un attrait très spécifique pour son thermomètre.L'Apple Watch Series 8 est vendue à partir de 499 € (41 mm) ou 539 € (45 mm) sur l'Apple Store et chez les revendeurs comme Amazon Boulanger ou LDLC . Cependant, l'Apple Watch Series 7 est toujours disponible à prix réduit dans certaines boutiques et notamment chez Amazon. Du côté du modèle de 41 mm, il y a une référence à 379 € ( vert ) et deux à 399 € ( minuit bleu ). Du côté du modèle de 45 mm, il y en a deux à 429 € ( bleu lumière stellaire ). Vous pouvez retrouver tous les prix sur notre comparateur