L'iPhone 14 disponible sans attente en Apple Store

C'est le jour J pour l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max ! Une semaine après le lancement des précommandes , les nouveaux modèles arrivent chez leurs premiers clients aujourd'hui. Apple a également livré ses boutiques et il y a du stock disponible sans attente, alors que les délais des modèles Pro atteignent plus d'un mois lorsque l'on veut se faire livrer. Il n'y a d'ailleurs pas besoin d'aller faire la queue en boutique : il suffit de réserver son exemplaire sur l'Apple Store en ligne Bien sûr, les stocks diffèrent selon les boutiques et il n'y a pas forcément beaucoup de choix dans le créneau horaire — dans certains magasins, Apple repousse déjà le retrait à demain. Cela peut tout de même faire gagner quelques semaines d'attente si vous avez raté la phase de précommande et habitez près d'une ville où Apple est implantée.