Les satellites de l'iPhone 14 bientôt dans de nouveaux pays ?

Le service de connexion satellitaire de l'iPhone 14 , qui permet de contacter les secours en cas d'urgence dans une zone non couverte par le réseau cellulaire, ne sera disponible qu'aux États-Unis et au Canada à son lancement en novembre. Apple aurait cependant prévu un déploiement rapide dans d'autres pays, selon le site suisse MacPrime : il y aurait une première extension dès la fin de l'année, et d'autres annonces seraient dans les tuyaux pour l'année prochaine.Nos confrères n'indiquent pas quels seraient les pays concernés par les futurs déploiements. On ne sait pas quel crédit apporter à cette encourageante rumeur, le site MacPrime n'étant pas un habitué de l'exercice. On espère en tout cas, chauvinement, que la France et l'Europe n'attendront pas trop longtemps.