iPhone 14 : un bug à l'activation

Alors que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro arrivent chez leurs premiers clients ce vendredi, certains ont visiblement eu du mal à activer leur nouveau téléphone : dans un mémo interne intercepté par MacRumors , Apple reconnaît un bug qui empêche la complétion de la phase initiale d'installation en Wi-Fi. Dans ce cas, Apple invite les utilisateurs concernéslorsque l'iPhone demande à être connecté à un réseau Wi-Fi, puis de revenir au panneau précédent et de retenter l'opération.Dans un document de support , Apple indique également qu'il peut y avoir un bug à l'activation de iMessage et FaceTime sur les iPhone 14 et 14 Pro. Dans ce cas, il faut mettre à jour le téléphone sur iOS 16.0.1 si ce n'est pas déjà fait. Si cela ne résout pas le problème, il faut vérifier l'activation de la ligne téléphonique dans Réglages > Données cellulaires, puis indiquer le numéro de téléphone nécessaire dans Réglages > Messages > Envoi et réception, ainsi que dans Réglages > FaceTime.