L'écran toujours activé de l'iPhone 14 Pro s'éteint dans 8 scénarios

L'iPhone est posé sur son écran

L'iPhone est dans une poche ou un sac

Le mode de concentration Repos est activé

Le mode économie d'énergie est activé

L'iPhone est connecté à CarPlay

Vous utilisez l'appareil photo Continuité

Vous n'avez pas utilisé votre iPhone depuis un certain temps (votre iPhone apprend de vos habitudes et éteint l'écran en fonction, y compris si vous réglez une alarme ou un rythme de sommeil)

Votre iPhone détecte que vous vous êtes éloigné de lui avec une Apple Watch appairée (l'écran se réactivera lorsque votre Apple Watch sera de nouveau à proximité de votre iPhone)

L'écran toujours activé de l'iPhone 14 Pro emploie plusieurs techniques pour dépenser le moins d'énergie possible. Il y a notamment le taux de rafraichissement de l'écran qui peut descendre à 1 Hz lorsqu'il est inutilisé, et bien sûr l'assombrissement de l'affichage sur l'intégralité de la dalle OLED. Dans un document de support , Apple explique qu'il y a également huit scénarios dans lesquels l'écran s'éteint totalement pour éviter de dépenser de l'énergie lorsqu'il est improbable qu'il soit regardé par son utilisateur. Les voici :

Tiens, un double poinçon au naturel...

L'écran toujours activé de l'iPhone 14 Pro ne l'est donc pas vraiment — dans certains cas, cela pourrait d'ailleurs être dérangeant. À ce propos, il est bien possible de désactiver totalement cette fonctionnalité et retrouver un écran au comportement classique : l'option se trouve dans Réglages > Luminosité et affichage > Toujours activé. Faute d'options de personnalisation pour cette nouvelle fonctionnalité, c'est un réglage que certains trouveront sans doute utile.