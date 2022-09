La Dynamic Island étendue à tous les modèles d'iPhone 15 ?

Avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max , Apple s'est éloignée du design à encoche présent depuis l'iPhone X en 2017 pour adopter un nouveau système basé sur deux poinçons. Il y a la caméra tout à droite, et le reste des capteurs sur la partie gauche alors qu'un bout d'écran situé entre les deux n'affiche généralement que du noir mais peut dans certains cas afficher des témoins (un point vert pour la caméra ou orange pour le micro). Autour de ce système, Apple a bâti une nouvelle interface logicielle qui joue avec la taille des poinçons selon les éléments à afficher, toujours sur fond noir pour que les capteurs se fassent oublier : c'est un nouveau concept qu'Apple a nommé Dynamic Island.Si la Dynamic Island est aujourd'hui réservée aux modèles Pro, elle devrait petit à petit être généralisée à l'ensemble de la gamme comme l'encoche en son temps. C'est Ross Young qui nous glisse cette indiscrétion : l'année prochaine, l'iPhone 15 classique devrait bien en être équipé. L'analyste, spécialiste des écrans et dont les sources sont généralement très bonnes, ajoute que ce n'est pas pour autant qu'il faut s'attendre à l'arrivée d'un écran LTPO qui permettrait la prise en charge de la technologie ProMotion. Les 120 Hz resteraient donc le privilège de la gamme Pro.Si on en croit les rumeurs dont on dispose jusqu'ici, l'iPhone 15 classique devrait hériter de la puce Apple A16 aujourd'hui utilisée sur l'iPhone 14 Pro, alors que seul le futur iPhone 15 Pro aurait droit à la puce Apple A17. La grande nouveauté de l'année prochaine, qui concernerait tous les modèles, pourrait bien être l'abandon du connecteur Lightning qui devrait être remplacé par un connecteur standard USB-C