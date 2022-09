La façade arrière de l'iPhone 14 plus facile à remplacer

C'est un petit changement dans la conception de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Max qui va ravir les réparateurs ainsi que les utilisateurs à qui il arriverait le malheur de briser la vitre arrière de leur téléphone : la façade arrière de ces modèles est désormais amovible ! C'est TechCrunch qui a obtenu cette information en premier, et DuanRui a partagé des captures d'une vidéo montrant l'intérieur de l'iPhone 14 une fois cette façade retirée. Jusqu'ici, remplacer le verre arrière de l'iPhone nécessitait de démonter l'intégralité du téléphone...Ce changement entraîne une importante modification des tarifs de réparation : le remplacement du verre arrière auprès d'Apple coûtera 199 € pour l'iPhone 14 et 229 € pour l'iPhone 14 Plus, main d'oeuvre incluse. Sur les modèles Pro qui ne bénéficient pas de ce changement de design, la réparation est nettement plus prohibitive à 599 € pour l'iPhone 14 Pro et 669 € pour l'iPhone 14 Pro Max.