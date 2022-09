De nouveaux capteurs de luminosité ambiante sur les iPhone 14

Voilà une petite évolution de la gamme d'iPhone 14 qui n'a pas été citée par Apple lors de sa présentation il y a deux semaines, mais qu'on voit bien apparaître sur la fiche technique des nouveaux modèles : l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro intègrent désormais un double capteur de luminosité ambiante. Sur TechCrunch , Matthew Panzarino nous apprend qu'Apple a ajouté un second capteur à l'arrière du téléphone. Les capteurs de luminosité ambiante sont utilisés pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran, mais ils servent aussi à régler l'exposition des photos.Sur Mashable , Stan Schroeder a constaté que l'iPhone 14 ajustait la luminosité de son écran plus rapidement que l'iPhone 13 lorsqu'il passait d'une pièce lumineuse à une pièce sombre. Il y a sans doute aussi des améliorations pour les réglages des appareils photos mais c'est un point qui est plus difficile à tester, l'ensemble du système d'appareils photos ayant évolué avec cette nouvelle génération de téléphones.