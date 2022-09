Un correctif à venir pour les bugs de jeunesse des iPhone 14

Deux semaines après la sortie d'iOS 16.0.1 qui était disponible pour les acheteurs d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro à la sortie de la boîte, Apple lancera une seconde série de correctifs dans une nouvelle mise à jour qui sera disponible la semaine prochaine, a déclaré Apple au Wall Street Journal . Sauf surprise, il devrait s'agir d'iOS 16.0.2 ; iOS 16.1 qui est actuellement en version bêta ne sortira pas avant plusieurs semaines. Disponible pour tous les utilisateurs, iOS 16.0.2 corrigera le bug de copier-coller qui affiche des demandes d'autorisations incessantes, ainsi que des bugs de jeunesse spécifiques aux iPhone 14 et iPhone 14 Pro.Parmi les bugs qui ne sont présents que sur les derniers smartphones d'Apple, il y a un problème de caméra qui tremble sur certaines applications tierces (TikTok, Reddit, Twitter, etc.) sur les modèles Pro et qui n'est donc que logiciel. Apple devrait aussi corriger un bug de bruit de grincement à l'ouverture de certaines applications de partage de photos, ainsi qu'un pépin bloquant les iPhone 14 Pro à la complétion d'une restauration depuis iCloud ou un ancien téléphone devrait également disparaître. Enfin, certains utilisateurs rencontrent un délai de quelques secondes à l'ouverture de l'appareil photo des modèles Pro et on peut donc aussi espérer un correctif même si Apple ne l'a pas cité ici.