Tiens, de nouveaux iPad Pro sur le site de Logitech

Le Crayon de Logitech, alternative à l'Apple Pencil conçue avec l'aval d'Apple depuis 2018 , a hier soir affiché une compatibilité avec deux nouveaux modèles d'iPad sur le site web de son constructeur : l'iPad Pro 11" de quatrième génération et l'iPad Pro 12,9" de sixième génération, avec la mentionqui nous indique que la sortie est pour bientôt. Ces deux mentions ont depuis été supprimées.Partenaire d'Apple, Logitech est sans doute au courant des sorties à venir avec un peu d'avance, par exemple pour mettre à jour ses packagings. Cette bourde n'est donc pas une énorme surprise, d'autant qu'on s'attend effectivement à la sortie relativement imminente d'une nouvelle gamme d'iPad Pro . Il n'est en revanche pas mention de l'iPad 10 , également attendu cet automne.Pour ce qui est des nouveaux iPad Pro, la nouvelle gamme devrait être présentée durant le prochain Apple Event en octobre ou en novembre et intégrer la puce Apple M2, de nouvelles caméras, la compatibilité avec MagSafe , et peut-être un changement d'orientation par défaut avec le déménagement de Face ID et de la webcam sur la longueur de la tablette pour privilégier les usages en mode paysage.