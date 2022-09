Les prix de l'App Store augmenteront en octobre

Les tarifs des applications de l'App Store et du Mac App Store vont augmenter à compter du 5 octobre, a annoncé Apple aux développeurs. La nouvelle grille tarifaire met en place pour la zone euro de nouveaux paliers auxquels les développeurs devront se conformer, soit en laissant l'augmentation s'appliquer automatiquement soit en basculant sur un autre tarif. Les applications passeront ainsi de 0,99 € à 1,19 €, de 1,99 € à 2,49 €, de 2,99 € à 3,49 €, et ainsi de suite. Apple maintient la possibilité pour les développeurs qui le souhaitent de suivre une grille alternative, par exemple à 0,49 € ou 0,99 €, mais sans déroger aux paliers officiels fixés par la marque.Cette hausse est due à la fluctuation des taux de change, très défavorable à l'euro ces derniers temps. C'est donc une modification conjoncturelle : l'année dernière, Apple avait ainsi revu les tarifs de l'App Store à la baisse . À noter que les tarifs évolueront également au Chili, en Égypte, au Japon, en Malaisie, au Pakistan, en Pologne, en Corée du Sud, en Suède, au Vietnam et au Monténégro.