Écran toujours activé : quelle conséquence sur l'autonomie ?

Sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max , Apple promet une autonomie inchangée — elle est même en hausse d'une heure pour la lecture de vidéos — par rapport à la génération précédente, malgré l'intégration de l'écran OLED toujours activé. Mais quel est l'impact de cet écran toujours activé sur l'autonomie de l'iPhone 14 Pro ?Le youtubeur iPhonedo s'est intéressé à la question avec un test très simple : prendre deux iPhone 14 Pro restaurés à partir de la même sauvegarde, l'un avec l'écran éteint et l'autre avec l'écran toujours activé (sous une lampe pour que sa luminosité en veille soit toujours maximale), désactiver la connexion cellulaire et attendre. Au bout de 17 heures de test, l'iPhone toujours allumé est descendu à 85% de batterie alors que l'iPhone à l'écran éteint en était toujours à 94%. Au bout de 24 heures, l'iPhone toujours allumé est tombé à 71% contre 88% pour celui qui avait gardé son écran éteint.Dans ce test, on observe donc une consommation d'environ 0,7% de batterie par heure pour la fonctionnalité d'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro. Ce n'est pas négligeable mais c'est à nuancer : dans la vraie vie, l'écran toujours activé de l'iPhone 14 Pro ne l'est pas réellement, par exemple lorsqu'il est dans une poche (il y a huit scénarios dans lesquels l'écran s'éteint), et la luminosité de l'écran s'adapte également à la luminosité ambiante. Cette consommation de 0,7% par heure représente donc le cas le plus extrême.Les utilisateurs qui souhaitent augmenter l'autonomie de leur iPhone 14 Pro ou de leur iPhone 14 Pro Max, même marginalement, savent en tout cas quoi faire : se rendre dans Réglages > Luminosité et affichage, puis désactiver l'option « Toujours activé ».