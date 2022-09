L'iPhone 14 intègre un modem 5G plus rapide

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro intègrent tous les deux le modem Snapdragon X65 de Qualcomm, et ce nouveau composant améliore les performances de la 5G sur les derniers smartphones d'Apple. Selon un test réalisé par SpeedSmart avec un iPhone 14 Pro, les débits sont nettement plus rapides sur les réseaux américains de T-Mobile (+38%) et de Verizon (+32%), avec une moyenne de 255,91 Mbit/s pour le premier et de 176,56 Mbit/s pour le second. Il faut dire que le Snapdragon X65 augmente sa bande passante maximale à 10 Gbit/s, le modèle X60 de l'iPhone 13 plafonnant à 7,5 Gbit/s.Au-delà de ces débits faramineux, le Snapdragon X65 réduit aussi la latence avec un ping moyen de 52,88 ms chez T-Mobile (62,20 ms précédemment) et de 37,09 ms chez Verizon (52,24 ms). Le modem de l'iPhone 14, identique sur les modèles classiques et les modèles Pro, est donc à la fois plus rapide et plus réactif, Qualcomm promettant également qu'il est plus économe en énergie que son prédécesseur.L'année prochaine, l'iPhone 15 pourrait adopter le Snapdragon X70 qui améliorera cette fois le débit ascendant, de 3 Gbit/s à 3,5 Gbit/s, avec de multiples autres améliorations pour réduire encore la latence et améliorer l'efficience énergétique. Il est cependant possible, selon l'avancée des travaux des ingénieurs de Cupertino sur le sujet, qu'Apple finisse par lancer son propre modem 5G qui est en préparation depuis plusieurs années déjà.