iPhone 14 : aux États-Unis, une cale à la place de la carte SIM

Les iPhone 14 et 14 Pro vendus aux États-Unis sont dépourvus du traditionnel petit tiroir permettant de loger la carte SIM physique du téléphone. Ce retrait permet de gagner une place non négligeable au sein de l'iPhone, mais Apple n'en a pas tiré parti. Dans son démontage d'un iPhone 14 Pro Max, iFixit a en effet découvert que l'emplacement normalement destiné au tiroir de carte SIM a été comblé par... une cale en plastique, dont la présence sert à soutenir l'écran qui la recouvre.Apple n'a donc pas profité du gain de place pour loger d'autres composants ou simplement une batterie plus grande, ce qui aurait nécessité une conception différente pour la carte mère des modèles destinés aux États-Unis. Bien sûr, c'est une solution temporaire : inévitablement, d'autres pays basculeront sur l'eSIM dans les prochaines années et Apple n'aura aucun mal à trouver une utilité à cet espace libéré. Reste à savoir quand !Le démontage d'iFixit nous permet également d'avoir la confirmation que les iPhone 14 Pro ne peuvent pas s'ouvrir par l'arrière, contrairement à l'iPhone 14 classique qui y gagne ainsi en réparabilité : c'est pourquoi le remplacement de la façade arrière de l'iPhone 14 coûte sensiblement moins cher que celui de l'iPhone 14 Pro (199 € au lieu de 599 €). On espère que cette amélioration du design de l'iPhone 14 classique fait office de test grandeur nature et qu'on retrouvera le même principe sur les iPhone 15 Pro l'année prochaine.Le reste du démontage est sans grande surprise mais est toujours plaisant à regarder pour se rendre compte de l'impressionnant niveau d'intégration des différents composants. Pour ce qui est de la réparabilité, l'iPhone 14 Pro Max écope d'une note de 6/10, contre 7/10 pour l'iPhone 14 et sa nouvelle structure pouvant être ouverte des deux côtés.