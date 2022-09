Visites guidées de l'Apple Watch Ultra

Une semaine après l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE de seconde génération, ce sera vendredi au tour de l'Apple Watch Ultra d'arriver chez ses premiers clients. Comme à son habitude, Apple a donc envoyé quelques exemplaires de démonstrations à des journalistes et youtubeurs qui nous proposent des visites guidées en vidéo des évolutions et nouvelles fonctionnalités de ce modèle haut de gamme à 999 €.Les conclusions sont assez unanimes : ce nouveau modèle est très intéressant pour une petite partie du public, mais seulement pour des profils bien spécifiques. Bien sûr, certains recherchent un grand écran et une grande autonomie et l'Apple Watch Ultra a donc de solides arguments sur ce point. Mais à ce niveau de prix, l'achat de ce modèle se justifie difficilement à moins d'avoir des besoins supplémentaires bien établis auxquels cette montre va répondre.Pour les athlètes de haut niveau, plongeurs et randonneurs, l'Apple Watch Ultra propose un joli programme : l'autonomie sensiblement supérieure (aisément plus de deux jours) est un argument de poids tout comme le boîtier plus solide, l'écran plus lumineux à 2 000 nits, l'étanchéité à 100 mètres de profondeur, le GPS plus précis, le bouton Action personnalisable ou encore la sirène visiblement assez puissante pour se signaler en cas de blessure.Pour les autres, l'Apple Watch Ultra peut s'adresser à certains passionnés mais l'Apple Watch Series 8 reste largement suffisante pour une écrasante majorité des utilisateurs. Autre commentaire récurent : l'Apple Watch Ultra est assez massive (49 mm) et peut donc ne pas convenir aux petits poignets. En revanche, elle est vraisemblablement moins lourde qu'elle en donne l'air (elle pèse 61,3 g, contre 51,5 g pour l'Apple Watch Series 8 de 45 mm en acier).L'Apple Watch Ultra est vendue dans un modèle unique à 999 € sur l'Apple Store ainsi que chez les revendeurs . C'est le double du prix de l'Apple Watch Series 8 qui est vendue à partir de 499 €. En entrée de gamme, l'Apple Watch SE est proposée à partir de 299 €.