iPhone 14 : la détection des accidents testée en vrai

Lors des premiers tests de l'iPhone 14 , les journalistes et youtubeurs avaient renoncé à tester la fonctionnalité de détection des accidents des derniers smartphones d'Apple. Il y avait bien eu une tentative de The Verge faisant appel à une petite voiture télécommandée à l'occasion du test de l'Apple Watch Series 8 qui embarque la même fonctionnalité, mais le système ne s'était pas laissé berner.Maintenant que l'iPhone 14 est sorti, les youtubeurs de TechRax ont relevé le défi de tester cette nouvelle fonctionnalité en simulant un accident de la circulation. La voiture est toujours télécommandée, mais cette fois en taille adulte. Après être passé à deux doigts d'abattre une ligne à haute tension, les youtubeurs sont bien parvenus à déclencher la fonctionnalité d'appel d'urgence, qui n'a pas nécessité un crash très important pour s'activer. On peut ainsi voir son fonctionnement en détail : il y a un délai d'une dizaine de secondes avant que le compte à rebours s'enclenche, accompagné d'une forte sirène. L'utilisateur a alors 10 secondes pour annuler l'appel automatique aux services de secours.Cette fonctionnalité de détection des accidents de voiture a été rendue possible par l'inclusion d'un nouvel accéléromètre qui détecte mieux les chocs extrêmes (jusqu'à 256 g), mais ce n'est pas le seul capteur mis à profit : l'algorithme analyse également le bruit enregistré par le micro de l'iPhone, les éventuels changements brusques de direction par le gyroscope, et le baromètre permet enfin de détecter l'éventuel changement de pression provoqué par le déploiement des airbags.