Apple Fitness+ bientôt disponible sans Apple Watch

Posséder une Apple Watch ne sera bientôt plus un pré-requis pour utiliser Apple Fitness+ : Apple a annoncé lors de sa conférence de septembre que son service de cours de sports serait ouvert à tous les utilisateurs d'iPhone. Ce sera a priori avec la sortie d'iOS 16.1, actuellement en version bêta : des utilisateurs ont repéré que la seconde version bêta de cette prochaine mise à jour accepte les inscriptions à Apple Fitness+ sans nécessiter d'Apple Watch. Une fois l'utilisateur inscrit, la prise en charge d'Apple Fitness+ est étendue à l'Apple TV avec tvOS 16.1, également en version bêta actuellement.L'abonnement à Apple Fitness+ coûte 9,99 € par mois ou 79,99 € par an, et ce service est également inclus dans la version Premium d'Apple One à 28,95 € par mois. Pour l'instant, Apple Fitness+ est uniquement disponible en anglais (avec sous-titres en français). Apple n'a pas fermé la porte à des déclinaisons dans d'autres langues , mais le public de ce service semble encore trop restreint. La sortie d'iOS 16.1 est prévue pour fin-octobre ou début-novembre.