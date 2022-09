De bons premiers retours pour les AirPods Pro 2

Les journalistes et youtubeurs saluent la qualité du son dans son ensemble, en progrès par rapport à la première génération même si certains préféreront sur ce point des modèles haut de gamme concurrents, par exemple chez Sennheiser pour The Verge . Apple a en revanche grandement amélioré sa technologie de réduction du bruit ambiant, qui bloque des sons environnants que les modèles de première génération laissaient encore passer, et le nouveau mode Transparence qui détecte en temps réel et filtre les bruits désagréables (travaux, sirène, etc.) se place au-dessus de la concurrence selon PCMag , qui trouve ce mode bien plus naturel que l'équivalent de Bose. Seule déception pour certains, l'absence de prise en charge du codec LC3 et donc du format Lossless Audio (sans perte) d'Apple Music.Les contrôles tactiles pour modifier le volume du son sont jugés très pratiques par Tom’s Guide , même si la petitesse de la tige des AirPods nécessite un temps d'adaptation et des mouvements de doigts très subtils qui ont agacé Gizmodo . Chez MobileSyrup , on se réjouit en tout cas que les mouvements s'accompagnent d'un petit son qui confirme leur prise en compte, la prise en main initiale n'étant pas forcément évidente même si les nouveaux AirPods Pro semblent éviter intelligemment les touchers accidentels.Pour ce qui est du nouveau boîtier de charge, certains regrettent que la dragonne ne soit pas fournie et qu'Apple vende un modèle de marque tierce (à 14,95 € ) qui ne vaut vraisemblablement pas son prix. La compatibilité avec la fonction Localisation précise de l'application Localiser est évidemment perçue comme une bonne nouvelle, et WIRED souligne que le haut-parleur qui permet au boîtier d'être plus facilement localisé est assez puissant. La compatibilité avec le chargeur de l'Apple Watch est également positive, mais certains regrettent qu'Apple n'ait pas intégré un port USB-C au lieu du connecteur Lightning (ce serait pour l'année prochaine ).Enfin, l'autonomie est bien en hausse : chez Engadget , on a atteint 6,5 heures sur une seule charge avec un mix de réduction de bruit active, de mode Transparence et d'appels téléphoniques. C'est deux heures de plus que les anciens modèles. Avec le nouveau boîtier, il est possible de monter jusqu'à 30 heures d'autonomie.Les nouveaux AirPods Pro sont vendus 299 € sur l'Apple Store et ils sont également disponibles chez les revendeurs, mais il faudra attendre encore un peu pour qu'il y ait des promos (voir notre comparateur de prix ). Les AirPods 3 sont toujours proposés à 209 € (boîtier filaire) ou 219 € (boîtier sans fil), alors que les AirPods 2 sont à 159 €