iOS 16.0.2 corrige des bugs gênants

Apple avait promis une mise à jour dans le courant de la semaine prochaine pour corriger certains bugs de jeunesse d'iOS 16 ainsi que des problèmes spécifiques à l'iPhone 14. Finalement, iOS 16.0.2 est sorti dès ce jeudi soir. Cette mise à jour corrige cinq bugs : le problème de vibration de l'appareil photo des iPhone 14 Pro qui pouvait entraîner des photos floues sur certaines applications, l'écran qui pouvait être totalement noir durant la configuration de l'appareil, les demandes d'autorisations superflues pour le copier-coller, l'indisponibilité de VoiceOver après un redémarrage, et un problème causant l'absence de réponse de l'écran tactile sur les iPhone X, XR et 11.Si vous avez un iPhone 14 ou un autre modèle sur iOS 16, l'installation de cette mise à jour est donc recommandée. Il y a des chances, d'autres bugs d'iOS 16 et des iPhone 14 étant régulièrement remontés sur les différents forums et réseaux sociaux, qu'iOS 16.0.3 soit rapidement mis en place avant la sortie d'iOS 16.1 qui n'est pas attendue avant la fin du mois d'octobre.