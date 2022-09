Une mise à jour logicielle pour l'Apple Watch Ultra et les AirPods Pro 2

C'est aujourd'hui que l'Apple Watch Ultra et les AirPods Pro 2 arrivent chez leurs premiers clients, un peu plus de deux semaines après leur présentation. À l'occasion de cette sortie, Apple a mis en place deux mises à jour logicielles pour ces produits. Sur l'Apple Watch Ultra, il y a watchOS 9.0.1 qui corrige un bug qui pouvait déformer le son des appels téléphoniques via le haut-parleur de la montre. Sur les AirPods Pro 2, il y a le firmware 5A377 qui remplace la version 5A374 et dont les améliorations ne sont pas connues.Pour installer watchOS 9.0.1, direction l'application Apple Watch de l'iPhone ; rappelons que la montre doit disposer d'au moins 50% de batterie et être placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone. Pour le nouveau firmware des AirPods, l'installation est normalement automatique lorsque les écouteurs sont appairés à l'iPhone (vous pouvez vérifier le numéro de version dans Général > Informations > AirPods de [...]).